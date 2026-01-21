Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sobe para 43 o número de mortos em catástrofe ferroviária no sul da Espanha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/01/2026 10:58

compartilhe

SIGA

Um novo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (21) no local do acidente ferroviário perto de Adamuz, na região espanhola da Andaluzia, elevando o número de mortos para 43, informou o centro de dados CID. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A equipe de médicos legistas também "identificou completamente 41 vítimas", o que representa "praticamente" todos os falecidos, afirmou o CID em um comunicado três dias após a tragédia, que permanece sem explicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbj-mig/du/rs/an/jc/aa

Tópicos relacionados:

acidente transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay