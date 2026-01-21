Assine
Donald Trump chega a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial

21/01/2026 10:22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Davos, na Suíça, pouco antes das 10h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), onde participará do Fórum Econômico Mundial, segundo jornalistas presentes no local. 

Trump fará um discurso muito aguardado, originalmente marcado para as 14h30 (10h30 em Brasília), mas chegou atrasado depois que um problema a bordo do Air Force One o obrigou a retornar e embarcar em outra aeronave.

