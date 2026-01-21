Donald Trump chega a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Davos, na Suíça, pouco antes das 10h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), onde participará do Fórum Econômico Mundial, segundo jornalistas presentes no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Trump fará um discurso muito aguardado, originalmente marcado para as 14h30 (10h30 em Brasília), mas chegou atrasado depois que um problema a bordo do Air Force One o obrigou a retornar e embarcar em outra aeronave.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dk/aje/bpi/thm/aa