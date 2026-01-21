Lactalis retira lotes de leite infantil do mercado em vários países, cinco da América Latina

O gigante mundial Lactalis anunciou, nesta quarta-feira (21), a retirada de lotes de leite infantil em 18 países e territórios, entre eles cinco da América Latina, devido à possível presença de uma substância que pode provocar diarreia e vômitos.

A empresa francesa, líder mundial do setor lácteo, informou em comunicado a "presença potencial" de cereulida, uma substância de origem bacteriana.

Sem revelar o nome, a Lactalis apontou um "fornecedor internacional que fornece ARA", um ácido da família dos ômega que integra a composição de alguns leites infantis.

Dezoito países e territórios, "especialmente na América Latina", seriam afetados por essas retiradas.

Na região, as retiradas atingem Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Também foram afetados Espanha, Austrália, China, Congo, Madagascar, Uzbequistão, Geórgia, Grécia, Kuwait, República Tcheca, Taiwan, além da França e de seu território da Polinésia Francesa, detalhou a Lactalis à AFP.

Em todos os países, trata-se de "alguns lotes", acrescentou a empresa, sem especificá-los por enquanto.

A retirada ocorre após um alerta da "associação profissional francesa para a nutrição infantil", explica a Lactalis.

Embora as primeiras análises "tenham apresentado resultados conformes", análises complementares "realizadas sobre o produto reconstituído", ou seja, a mamadeira preparada, "revelaram a presença de cereulida", precisou o grupo, que decidiu pela retirada "por precaução".

Até o momento, não houve reclamações nem notificações ligadas ao consumo desses produtos por parte das autoridades francesas.

O setor lácteo foi abalado nas últimas semanas por retiradas de leites infantis em vários países, devido à presença potencial de cereulida.

A agência alimentar de Singapura anunciou em 17 de janeiro a retirada de leites infantis da marca Dumex, adquirida em 2022 pela Danone.

No início de janeiro, a Nestlé também retirou lotes de leite infantil de dezenas de mercados, entre eles Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, pela presença da mesma substância.

