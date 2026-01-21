Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Japão reativa a maior usina nuclear do mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/01/2026 09:22

compartilhe

SIGA

A usina nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo, retomou suas operações nesta quarta-feira (21) pela primeira vez desde o desastre de Fukushima em 2011, apesar das persistentes preocupações da população. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na primeira fase, apenas um dos sete reatores da usina de Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo em termos de capacidade de produção, foi reativado, anunciou a operadora. 

A reativação ocorreu às 19h02, horário local (07h02 no horário de Brasília), disse Tatsuya Matoba, porta-voz da Tokyo Electric Power Company (Tepco), à AFP. 

O governador da província de Niigata, onde a usina está localizada, havia aprovado a reativação no mês passado, apesar da opinião pública dividida: segundo uma pesquisa realizada em setembro pela própria província, 60% dos moradores se opuseram à reativação, em comparação com 37% que a apoiaram. 

Na terça-feira, dezenas de manifestantes enfrentaram o frio para protestar na neve perto da entrada da usina, às margens do mar do Japão. 

"A eletricidade de Tóquio é produzida em Kashiwazaki, e somente os moradores daqui deveriam correr riscos? Não faz sentido", lamentou Yumiko Abe, uma moradora de 73 anos, à AFP.

A usina de Kashiwazaki-Kariwa foi desativada quando o Japão fechou todos os seus reatores nucleares após o triplo desastre — terremoto, tsunami e acidente nuclear — em Fukushima, em março de 2011.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mac-kh-hih/arm-pc/avl/aa

Tópicos relacionados:

energia japao nuclear

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay