Trump chega à Suíça para participar do Fórum de Davos

21/01/2026 09:10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Suíça nesta quarta-feira (21) para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, depois que um problema elétrico o obrigou a trocar de aeronave, confirmaram jornalistas. 

O avião de Trump pousou no aeroporto de Zurique cerca de duas horas depois do horário previsto. O presidente ainda precisa chegar a Davos para proferir seu discurso muito aguardado, em meio às tensões geradas por sua pretensão de anexar a Groenlândia.

Tópicos relacionados:

cupula davos dinamarca eua groenlandia politica

