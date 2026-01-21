Trump chega à Suíça para participar do Fórum de Davos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Suíça nesta quarta-feira (21) para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, depois que um problema elétrico o obrigou a trocar de aeronave, confirmaram jornalistas.

O avião de Trump pousou no aeroporto de Zurique cerca de duas horas depois do horário previsto. O presidente ainda precisa chegar a Davos para proferir seu discurso muito aguardado, em meio às tensões geradas por sua pretensão de anexar a Groenlândia.

