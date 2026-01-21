Assine
Putin se reunirá com enviado dos EUA Witkoff na quinta-feira, diz Kremlin

21/01/2026 08:58

O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá com o enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff na quinta-feira (22), anunciou o Kremlin nesta quarta-feira (21).

"Esperamos esta reunião amanhã; está na agenda do presidente", disse o porta-voz presidencial russo Dmitri Peskov à agência de notícias estatal TASS, em meio a negociações indiretas entre Kiev e Moscou. Ele não especificou onde o encontro ocorrerá. 

Steve Witkoff disse à Bloomberg que planeja viajar a Moscou com Jared Kushner, genro do presidente americano, Donald Trump, que tenta pôr fim ao conflito desencadeado pela operação russa em larga escala na Ucrânia em 2022. 

As negociações estão particularmente travadas na questão de quais territórios a Ucrânia teria que ceder à Rússia.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

