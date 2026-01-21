Assine
China anuncia defesa do sistema da ONU após convite para 'Conselho de Paz' de Trump

21/01/2026 06:38

A China afirmou, nesta quarta-feira (21), que defenderá o sistema internacional com a ONU em seu centro, um dia após anunciar que havia sido convidada a participar do "Conselho de Paz" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Pequim confirmou na terça-feira que recebeu o convite para participar do conselho, que visa a resolução de conflitos, de acordo com seus estatutos consultados pela AFP. 

A China não se pronunciou sobre se aceitará o convite, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, indicou nesta quarta-feira que Pequim apoiará uma ordem mundial baseada na ONU. 

"Não importa como muda a situação internacional, a China defende firmemente o sistema internacional com as Nações Unidas em seu centro, uma ordem internacional baseada nos objetivos e princípios da Carta da ONU", acrescentou Guo. 

A China, segunda maior economia do mundo e membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tradicionalmente defende o sistema das Nações Unidas, embora tenha solicitado reformas.

