França solicita 'exercício da Otan' na Groenlândia e afirma estar 'disposta a contribuir'

A França deseja que um exercício da Otan seja realizado na Groenlândia e está "disposta a contribuir com ele", anunciou a Presidência francesa nesta quarta-feira (21), em meio às tensões sobre as tentativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o território autônomo dinamarquês.

Desde que retornou à Casa Branca há um ano, o líder republicano argumenta que "precisa" da ilha rica em minerais e terras raras por razões de segurança nacional, para impedir que Rússia e China imponham sua hegemonia.

"A França está solicitando um exercício da Otan na Groenlândia e está preparada para contribuir com ele", declarou o Palácio do Eliseu.

Diversos países europeus, incluindo França, Alemanha e Reino Unido, enviaram uma pequena equipe de soldados na semana passada em uma missão de reconhecimento em preparação para um exercício dinamarquês organizado com aliados da Otan, mas fora da estrutura da aliança atlântica e, portanto, sem o envolvimento dos EUA.

Essa ação provocou a ira de Trump, que ameaçou impor tarifas de até 25% a oito países europeus que se opõem aos seus planos para a Groenlândia. A França acredita que um exercício da Otan permitiria envolver Washington e demonstrar que os europeus levam a segurança do Ártico a sério.

