Sabalenka vence e avança à 3ª rodada do Aberto da Austrália

20/01/2026 23:40

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, avançou com certa tranquilidade para a terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (21), ao derrotar a chinesa Zhuoxuan Bai (número 702 do ranking e vinda do qualifying) por 6-3 e 6-1. 

"Estou feliz porque ela não é uma adversária fácil", comentou a bielorrussa de 27 anos, duas vezes campeã em Melbourne (2023 e 2024) e vice no ano passado, quando perdeu para a americana Madison Keys. 

Ela vai enfrentar na terceria fase do torneio a vencedora do duelo entre a austríaca Anastasia Potapova (número 55 do ranking) e a britânica Emma Raducanu (número 29). 

Após abrir 5 a 0 no primeiro set, Sabalenka viu sua adversária diminuir a diferença para 5 a 3. 

"Ela estava acertando tudo, eu não sabia o que fazer!", admitiu a seis vezes campeã de Grand Slam, após o jogo. 

Apesar do momento de apreensão, ela conseguiu recuperar a compostura, retomar o controle da partida e seguir rumo à vitória. 

"Estou muito feliz por ter fechado o (primeiro) set, isso me dá confiança de que meu jogo está em dia e minha concentração também", declarou Sabalenka, confiante.

"Passo a passo. Estou muito feliz com a minha vitória. Sempre há espaço para melhorar", acrescentou.

