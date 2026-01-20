Assine
Audi apresenta o primeiro carro de Fórmula 1 de sua história

20/01/2026 22:40

A Audi, fabricante alemã de automóveis que estreará na Fórmula 1 nesta temporada após adquirir a equipe Sauber, apresentou nesta terça-feira (20) seu primeiro carro de corrida, com a ambição de "conquistar títulos até 2030". 

O novo Audi R26, em cinza metálico com detalhes em vermelho nos quatro anéis da marca alemã e na asa traseira, foi projetado para ser "o carro mais elegante do grid". 

"Os regulamentos de 2026 criaram o momento ideal para entrar na Fórmula 1", disse o italiano Mattia Binotto, chefe do projeto. 

De fato, esta temporada verá uma evolução nos carros de Fórmula 1, que terão que cumprir novos regulamentos técnicos que os tornarão menores e mais leves. O motor, que é híbrido desde 2014, também sofrerá mudanças, com uma maior contribuição de energia elétrica e o uso de combustíveis 100% sustentáveis.

"Nosso caminho até o topo se baseia em um plano claro, mas será definido pelo nosso espírito: resiliência, precisão e curiosidade inabalável. Construiremos uma equipe que incorpore esses valores. Estamos aqui para evoluir e, em última análise, para vencer", acrescentou o chefe de equipe, o britânico Jonathan Wheatley. 

Assim como as outras dez equipes de Fórmula 1, este novo carro, que será pilotado pelo alemão Nico Hülkenberg e pelo brasileiro Gabriel Bortoleto, fará sua estreia na pista na próxima semana, em testes com portões fechados no Circuito de Barcelona-Catalunha.

