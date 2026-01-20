Ajax vence fora de casa (2-1) e elimina Villarreal da Champions
compartilheSIGA
O Ajax eliminou o Villarreal da Liga dos Campeões ao derrotá-lo fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira (20), pela sétima e penúltima rodada da principal competição de clubes da Europa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O 'Submarino Amarelo' se despediu de forma melancólica diante de sua torcida no Estádio de la Cerámica, sem uma única vitória no torneio, em uma temporada europeia catastrófica, em que ocupa a penúltima posição na fase de liga da Champions que conta com 36 equipes, com apenas um ponto em 21 possíveis.
Já o tradicional Ajax de Amsterdã, também em situação delicada, conseguiu chegar à oitava e última rodada, na próxima semana, contra o Olympiacos, com chances de alcançar a fase de mata-mata, embora precise vencer o time grego e torcer por outros resultados para terminar entre os 24 melhores (atualmente está em 31º lugar com 6 pontos).
Na partida desta terça-feira, o nigeriano Tani Oluwaseyi (49') colocou o Villarreal em vantagem, mas a equipe holandesa reagiu com gols do israelense Oscar Gloukh (61') e do norueguês Oliver Edvardsen (90').
O Villarreal se despedirá da Liga dos Campeões no próximo jogo, contra o Bayer Leverkusen, embora tenha uma partida mais importante para seus interesses imediatos antes disso, no sábado, contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dr/iga/aam