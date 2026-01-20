Sporting vence PSG (2-1) na Champions com 2 gols do colombiano Luis Suárez

O Paris Saint-Germain sofreu uma derrota no fim por 2 a 1 em Lisboa diante do Sporting, e se complicou em sua luta para chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões sem precisar passar pela repescagem.

O PSG, atual campeão, dominou a partida mas foi castigado por um gol do atacante colombiano Luis Suárez aos 74 minutos de jogo.

Um escanteio mal afastado, seguido por um desvio acabou enganando o goleiro Lucas Chevalier num momento em que a defesa parisiense vinha se mostrando impenetrável.

O Paris Saint-Germain empatou por meio do ponta-esquerda georgiano Khvicha Kvaratskhelia com um belo chute com curva em que a bola foi no ângulo (79').

Mas Suárez se tornou o herói da partida, garantindo a vitória para a equipe lisboeta aos 90 minutos. Ele aproveitou uma sobra de Chevalier depois de um chute de Francisco Trincão e mandou para a rede.

Nada menos que três gols do PSG foram corretamente anulados, respectivamente por uma falta cometida por Mayulu durante a recuperação da bola (aos 31 minutos) e dois impedimentos (ou, no caso do primeiro lance, um toque de mão, ou até mesmo uma falta no goleiro, já que o árbitro Anthony Taylor não especificou) em tentativas de Dembélé (42' e 57').

A equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique, atualmente na quinta posição da fase de liga do torneio que conta com 36 times, terá que esperar pelo jogo em casa contra o Newcastle na próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes, para tentar terminar entre os oito primeiros, o que garante a classificação direta para as oitavas de final.

