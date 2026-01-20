Assine
Mbappé e Vini marcam e Real Madrid goleia Monaco (6-1) na Liga dos Campeões

20/01/2026 19:30

O atacante francês Kylian Mbappé, com dois gols, e o brasileiro Vinícius Jr., com um gol e duas assistências, lideraram o Real Madrid na goleada de 6 a 1 em casa sobre o Monaco nesta terça-feira (20), pela sétima rodada da Liga dos Campeões, resultado que deixou o time espanhol mais perto das oitavas de final. 

Com 15 pontos, os 'merengues' sobem provisoriamente para a segunda posição na classificação do torneio, que conta com 36 equipes. 

O gigante da capital vai depender apenas de si na próxima quarta-feira, em Lisboa, contra o Benfica, pela oitava e última rodada, precisando de uma vitória para garantir a classificação direta para a próxima fase, sem precisar passar pela repescagem. 

Nesta terça no Bernabéu, Bernabéu Mbappé marcou os dois primeiros gols do Real Madrid (4' e 26'), antes de um segundo tempo em que Franco Mastantuono (51'), um gol contra de Thilo Kehrer (55'), Vinícius Jr. (63') e Jude Bellingham (80') completaram a goleada. 

O único gol do Monaco foi marcado aos 72 minutos, por Jordan Teze, numa bobeada da defesa madridista.

