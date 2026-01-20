Assine
EUA informa que capturou mais um petroleiro no Caribe

AFP
AFP
20/01/2026 19:30

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (20) que suas forças militares capturaram outro navio petroleiro no Mar do Caribe, o sétimo apreendido desde que o presidente Donald Trump anunciou um bloqueio para evitar que embarcações entrem ou saiam da Venezuela por petróleo.

O barco, identificado como Motor Vessel Sagitta, estava "operando em desafio à quarentena estabelecida pelo presidente Trump a navios sancionados" e foi capturado na manhã desta terça-feira "sem incidentes", informou o Comando Sul do Exército americano (Southcom) na rede social X.

"O único petróleo que sairá da Venezuela" será aquele que "estiver coordenado de maneira adequada e legal", acrescentou o Southcom na mensagem, publicada junto com um vídeo que mostra uma embarcação no mar.

Entre os sete navios capturados desde que Trump anunciou o bloqueio em dezembro há uma embarcação russa que foi apreendida no Atlântico Norte no início do ano, depois que as forças americanas a perseguiram desde o litoral da Venezuela.

Washington enviou uma flotilha naval ao Mar do Caribe, onde fez ataques contra botes supostamente utilizados para o tráfico de drogas e lançou uma poderosa operação militar para capturar o destituir à força o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em 3 de janeiro.

Trump insiste em que Washington controlará o petróleo da Venezuela após a derrubada de Maduro e se vangloria de que já confiscou e vendeu parte do petróleo.

As autoridades interinas da Venezuela rejeitam essa versão e alegam que continuam controlando a indústria petrolífera, ao mesmo tempo que a estatal PDVSA negocia com os Estados Unidos sobre a venda de petróleo.

