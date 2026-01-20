Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trem colide em muro caído nos trilhos e deixa vários feridos na Catalunha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 19:06

compartilhe

SIGA

Um trem suburbano se chocou nesta terça-feira (20) contra um muro de contenção que caiu sobre a linha férrea na província de Barcelona, deixando várias pessoas feridas, informou a Defesa Civil da região espanhola da Catalunha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Um muro de contenção caiu sobre os trilhos provocando uma colisão com um trem de passageiros", indicou a Defesa Civil na rede social X, especificando que os serviços de emergência estão "prestando atendimento aos feridos" neste acidente ocorrido perto do município de Gelida, a cerca de 40 km de Barcelona.

Por sua vez, o Serviço de Emergência da Catalunha informou nessa mesma rede social que suas equipes "estão atendendo 15 pessoas afetadas pelo menos", e que 11 ambulâncias foram enviadas ao local do acidente.

Por ora, não há mais detalhes sobre o ocorrido e o estado dos feridos.

Este novo incidente ocorre enquanto a Espanha ainda está em estado de comoção pelo grave acidente ferroviário ocorrido no domingo na Andaluzia, no sul do país, quando dois trens de alta velocidade colidiram, deixando pelo menos 42 mortos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rs/an/rpr

Tópicos relacionados:

acidente catalunha espanha ferroviario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay