Jogadores de Senegal são recebidos com festa após conquista da Copa Africana

Os jogadores da seleção senegalesa, que se sagraram campeões africanos após derrotarem Marrocos no domingo (20), fizeram um desfile triunfal por Dakar, onde dezenas de milhares de pessoas compareceram para aclamar os 'Leões de Teranga'.

Após uma jornada de sete horas passando por bairros populares e nobres, os membros da delegação chegaram ao palácio presidencial no centro histórico da capital senegalesa.

A dramática vitória de Senegal por 1 a 0 na prorrogação contra Marrocos em Rabat, no domingo, que garantiu o segundo título da Copa Africana de Nações para o país, espalhou alegria e orgulho por toda a nação localizada na costa oeste do continente.

Os heróis de Rabat se revezaram erguendo o troféu a bordo de um ônibus conversível.

Para os torcedores, qualquer meio era válido para ver de perto os Leões, mesmo que isso significasse subir nos tetos dos carros ou no topo dos painéis publicitários.

"Os Leões encheram uma nação inteira de orgulho", disse à AFP Hortense Kenny, uma mulher de trinta e poucos anos, acompanhada de seu filho de cinco anos, do bairro de Patte d'Oie.

"Agora só falta ganhar a Copa do Mundo. Sadio Mané, tudo é possível!", exclamou ela, se referindo ao astro da seleção e ao próximo torneio que acontecerá de junho a julho deste ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

Este momento de imensa alegria traz alívio a um país que, entre 2021 e 2024, enfrentou sérios problemas políticos que causaram dezenas de mortes e que ainda se encontra mergulhado numa delicada situação econômica e social.

A decisão caótica no estádio Príncipe Moulay Abdellah foi marcada por um gol anulado para o Senegal e um polêmico pênalti desperdiçado pela seleção marroquina nos minutos finais, seguido de tensões dentro e fora do campo.

Este título recompensa a segunda nação africana melhor classificada no ranking da Fifa, atrás apenas de Marrocos.

Na Copa do Mundo de 2026, Senegal está no Grupo I, ao lado de França, Noruega e o vencedor da segunda chave da repescagem intercontinental (Bolívia, Suriname ou Iraque).

