Internacional

Lucien Muller, ex-Reims, Real Madrid e seleção francesa, morre aos 91 anos

AFP
AFP
20/01/2026 18:30

Figura chave da lendária equipe do Stade de Reims do início da década de 1960, o ex-meio-campista da seleção francesa Lucien Muller faleceu aos 91 anos, anunciou sua família à AFP nesta terça-feira (20). 

Muller, duas vezes campeão francês pelo Reims (1960 e 1962), também jogou pelo Real Madrid (de 1962 a 1965), onde conquistou o Campeonato Espanhol três vezes e chegou à final da Copa dos Campeões Europeus, e pelo Barcelona (de 1965 a 1968). 

Como treinador, comandou diversos clubes espanhóis, incluindo o Barça durante a temporada de 1978-1979. 

Com 16 jogos pela seleção francesa, Muller participou da Copa do Mundo de 1966 e da Eurocopa de 1960.

Tópicos relacionados:

