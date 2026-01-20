Assine
Petróleo tem alta ante interrupção da produção no Cazaquistão

AFP
AFP
20/01/2026 18:30

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (20) diante de interrupções na produção no Cazaquistão e dos temores de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa, no contexto das intenções de Donald Trump de comprar a ilha dinamarquesa da Groenlândia.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em março subiu 1,53%, para 64,92 dólares.

Seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, avançou 1,51%, para 60,34 dólares.

"O mercado reage aos acontecimentos no Cazaquistão, onde vários incêndios provocaram problemas de produção", afirmou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

A empresa Tengizchevroil "interrompeu temporariamente a produção em seus campos de Tengiz e Korolev depois que dois incêndios foram registrados em geradores elétricos", precisaram os analistas do ING, ao indicar que o produtor extraiu cerca de 890 mil barris por dia desses locais nos primeiros nove meses de 2025.

As tensões entre Washington e Bruxelas se intensificaram durante o fim de semana, depois que Trump ameaçou oito países europeus com novas tarifas alfandegárias até que os Estados Unidos anexem a Groenlândia.

O dólar se enfraqueceu após essas declearações, "o que pode levar as pessoas a comprar petróleo", observou Lipow.

pml-ni/myl/ad/am

