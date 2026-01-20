Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que não compareceria a eventual reunião do G7 em Paris sugerida por Macron

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 18:06

compartilhe

SIGA

O presidente americano Donald Trump disse nesta terça-feira (20) que não compareceria a uma eventual reunião de emergência do G7 esta semana para discutir a guerra na Ucrânia, proposta pelo líder francês Emmanuel Macron.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump foi questionado em uma coletiva de imprensa na Casa Branca sobre uma "mensagem privada" do presidente francês que publicou mais cedo nesta terça em sua rede Truth Social, e que sugeria uma reunião de emergência do G7 em Paris na quinta-feira.

Perguntado sobre se estaria disposto a participar de tal reunião, disse que "não", embora Macron já tivesse indicado que o encontro não aconteceria esta semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct-ft/aha/mr/mel/rpr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua franca g7 ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay