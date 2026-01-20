Manchester City perde em sua visita ao Bodo/Glimt (3-1) na Liga dos Campeões

O Manchester City sofreu um revés na Noruega: durante a visita ao país de seu astro Erling Haaland, a equipe inglesa perdeu por 3 a 1 para o Bodø/Glimt nesta terça-feira (20), pela sétima rodada da Liga dos Campeões, e pode se complicar em sua luta pela classificação direta para as oitavas de final.

Dois gols rápidos do dinamarquês Kasper Høgh (aos 22 e 24 minutos), aproveitando falhas defensivas dos visitantes, dificultaram muito a vida de um City apático em sua visita, em pleno inverno local, à região ao norte do Círculo Polar Ártico, o território mais setentrional desta edição da Liga dos Campeões.

No segundo tempo, em um rápido contra-ataque, Jens Petter Hauge marcou o terceiro gol com um chute da entrada da área (58'). O City diminuiu logo em seguida (60') também com um disparo de longa distãncia do francês Rayan Cherki, que fez a bola passar por entre vários jogadores e ir parar no fundo da rede.

Qualquer tentativa de reação foi rapidamente frustrada quando, aos 62 minutos de jogo, o espanhol Rodri recebeu o segundo cartão amarelo, após ser advertido em duas jogadas consecutivas, deixando sua equipe com um jogador a menos.

Com 13 pontos, o City permanece na quarta posição, aguardando os resultados das demais partidas desta sétima e penúltima rodada para saber quantas posições cairá na tabela.

