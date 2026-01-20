Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Técnico Liam Rosenior se diz confiante na permanência de Enzo Fernández no Chelsea

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 16:30

compartilhe

SIGA

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, afirmou que espera que o meio-campista argentino Enzo Fernández permaneça no time inglês, apesar dos rumores de interesse de outros clubes, incluindo o Real Madrid. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Quando você é um jogador de classe mundial, sempre haverá especulações que você não pode controlar", disse Rosenior na véspera da partida dos 'Blues' pela Liga dos Campeões contra o Pafos. 

"Enzo tem sido excepcional e fiquei muito satisfeito com o que ele fez no sábado, com a dedicação que mostrou mesmo estando indisposto. Ele é jogador do Chelsea, é muito importante para mim e espero que tenhamos uma relação de sucesso juntos, tanto a curto quanto a longo prazo", acrescentou.

O campeão mundial argentino de 25 anos esteve ausente do treino na segunda-feira devido a uma doença que afetou vários jogadores. 

Rosenior assumiu o cargo no lugar de Enzo Maresca no início deste mês e, em sua primeira partida na Liga dos Campeões, pode garantir pelo menos uma vaga nos playoffs se a equipe londrina derrotar o atual campeão cipriota. 

Além disso, Rosenior confirmou neste sábado que o zagueiro francês Axel Disasi foi reintegrado ao elenco após vários meses afastado da equipe, por não fazer parte dos planos de Maresca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/bde/dr/iga/aam

Tópicos relacionados:

arg campeones cyp eng fbl liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay