Trump diz que 'adoraria' envolver Machado na transição venezuelana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que "adoraria" envolver a líder da oposição María Corina Machado na transição política na Venezuela.

Machado entregou a Trump sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, que recebeu em dezembro.

Machado é "uma mulher incrivelmente gentil que fez algo realmente incrível. Estamos conversando com ela, talvez possamos envolvê-la de alguma forma, eu adoraria", declarou.

