Trump diz que 'adoraria' envolver Machado na transição venezuelana
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que "adoraria" envolver a líder da oposição María Corina Machado na transição política na Venezuela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Machado entregou a Trump sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, que recebeu em dezembro.
Machado é "uma mulher incrivelmente gentil que fez algo realmente incrível. Estamos conversando com ela, talvez possamos envolvê-la de alguma forma, eu adoraria", declarou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jz/nn/am