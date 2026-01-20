Flick confirma transferência de Ter Stegen para o Girona

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou nesta terça-feira (20) que o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, que vinha sendo reserva desde a chegada de Joan García, se juntará ao Girona nas próximas horas para ter mais tempo de jogo e aumentar suas chances de integrar a seleção alemã na Copa do Mundo de 2026.

"Esta manhã, Marc nos comunicou que iria para o Girona. Acho que ele é um goleiro fantástico, mas acredito que esta seja a decisão certa para o futuro do clube. Desejo tudo de bom a ele", disse o treinador alemão em coletiva de imprensa na véspera da partida da Liga dos Campeões contra o Slavia Praga, na capital tcheca.

"Talvez o vejamos na seleção alemã na Copa do Mundo. Estou torcendo por ele e acho que ele tem boas chances", disse Flick sobre o goleiro de 33 anos.

O clube catalão abriu as portas para a saída de Ter Stegen, o último membro remanescente da equipe que conquistou a Liga dos Campeões em 2015 sob o comando de Luis Enrique. Para Flick, ele era o terceiro goleiro, atrás de Joan García e do veterano polonês Wojciech Szczesny, de 35 anos.

Segundo a imprensa catalã, o habitual capitão do Barcelona tentará reerguer sua carreira no Girona, onde jogará por empréstimo até o final da temporada, com o objetivo de recuperar a forma necessária para ser convocado para a Copa do Mundo que será disputada na América do Norte.

Tendo jogado à sombra do astro Manuel Neuer desde o início de sua carreira, Ter Stegen agora tem a oportunidade de disputar seu primeiro grande torneio como goleiro titular da seleção alemã, após a aposentadoria internacional do goleiro do Bayern de Munique.

