Trump afirma ter salvado Otan 'das cinzas da História'

20/01/2026 14:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que a Otan continua existindo graças a ele, após líderes europeus reunidos em Davos prometerem uma "resposta firme" às suas ameaças de anexar a Groenlândia. 

"Nenhuma pessoa ou presidente fez mais pela Otan do que o presidente Donald J. Trump. Se eu não tivesse aparecido, agora não haveria Otan!!! Estaria nas cinzas da História. Triste, mas VERDADE!!!", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Social, enquanto sua ambição de anexar a Groenlândia abala a aliança de defesa transatlântica.

