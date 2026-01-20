Assine
Vítima yazidi de jihadistas do EI denuncia abandono internacional dos curdos na Síria

20/01/2026 13:46

Nadia Murad, ativista de direitos humanos e sobrevivente yazidi da escravidão sexual pelas mãos do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), denunciou nesta terça-feira (20) o abandono internacional dos curdos na Síria. 

A comunidade yazidi no Iraque foi alvo do EI durante sua ofensiva de 2014 ao longo da fronteira sírio-iraquiana devido à sua religião. 

Murad, ganhadora do Nobel da Paz, destacou o papel fundamental das forças curdas na derrota do EI com o apoio da coalizão liderada pelos Estados Unidos. 

"Agora, em um momento crítico, aqueles que estavam na linha de frente contra o mal estão sendo abandonados. O que a comunidade internacional está fazendo na Síria, e na região em geral, é criar o caos, e os inocentes pagarão o preço", escreveu ela no X. 

Durante a ofensiva de 2014, que a ONU e diversos países classificaram como genocídio, os jihadistas mataram homens em massa e sequestraram milhares de mulheres e meninas para mantê-las como escravas sexuais. 

Após fugir do cativeiro em 2016, Murad fundou uma iniciativa para apoiar sobreviventes de violência sexual e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2018, juntamente com o doutor Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, que tratou dezenas de milhares de mulheres estupradas ou mutiladas por milícias.

