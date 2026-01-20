Assine
Bombardeios russos forçaram 600 mil pessoas a fugir de Kiev, diz prefeito

20/01/2026 13:46

O prefeito de Kiev disse à AFP, nesta terça-feira (20), que cerca de 600 mil pessoas deixaram a cidade desde que as autoridades locais emitiram um apelo, em 9 de janeiro, para a evacuação temporária da capital ucraniana, onde metade dos edifícios está sem calefação após os intensos bombardeios russos. 

"Nem todos têm condições de sair da cidade, mas, no momento, a população está diminuindo", disse Vitali Klitschko à AFP em entrevista, acrescentando que cerca de 600 mil pessoas deixaram Kiev, que tem uma população de aproximadamente 3,6 milhões de habitantes.

