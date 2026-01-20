Canadá 'apoia firmemente' Groenlândia e Dinamarca, diz primeiro-ministro
O Canadá "apoia firmemente" a Groenlândia e a Dinamarca, afirmou o primeiro-ministro, Mark Carney, nesta terça-feira (20), após o presidente americano, Donald Trump, ter declarado que seu plano de assumir o controle do território autônomo dinamarquês era irreversível.
"O Canadá apoia firmemente a Groenlândia e a Dinamarca e defende integralmente seu direito único de determinar o futuro da Groenlândia", disse Carney no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
