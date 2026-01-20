Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Canadá 'apoia firmemente' Groenlândia e Dinamarca, diz primeiro-ministro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 13:22

compartilhe

SIGA

O Canadá "apoia firmemente" a Groenlândia e a Dinamarca, afirmou o primeiro-ministro, Mark Carney, nesta terça-feira (20), após o presidente americano, Donald Trump, ter declarado que seu plano de assumir o controle do território autônomo dinamarquês era irreversível. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Canadá apoia firmemente a Groenlândia e a Dinamarca e defende integralmente seu direito único de determinar o futuro da Groenlândia", disse Carney no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bs/rmb/aa

Tópicos relacionados:

canada cupula davos dinamarca diplomacia eua groenlandia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay