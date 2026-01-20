Assine
Emirados Árabes Unidos aceitam convite dos EUA para integrar o 'Conselho de Paz'

20/01/2026 11:36

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aceitou o convite dos Estados Unidos para integrar o Conselho de Paz, órgão criado para supervisionar a reconstrução de Gaza após a guerra. 

A Casa Branca convidou diversos líderes mundiais, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, para participar do Conselho, presidido pelo presidente americano, Donald Trump. 

O xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan "aceitou o convite dos Estados Unidos para integrar o Conselho de Paz", anunciou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado divulgado nesta terça-feira (20).

Segundo a nota, embora o Conselho tenha sido originalmente concebido para supervisionar a reconstrução do território palestino, seu mandato não parece se limitar a Gaza. 

De acordo com uma carta enviada aos países convidados, o Conselho é "uma organização internacional que busca promover a estabilidade, restaurar uma governança confiável e legítima e garantir uma paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos".

