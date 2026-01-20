Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump põe a 'ordem internacional' em risco, denuncia ex-chefe da Otan

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 11:00

compartilhe

SIGA

Os planos do presidente americano, Donald Trump, de anexar a Groenlândia colocam "a ordem internacional" em risco, afirmou o ex-secretário-geral da Otan Anders Fogh Rasmussen, em entrevista à AFP nesta terça-feira (20). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O dinamarquês pediu aos europeus que "mudem sua estratégia" e "cheguem à conclusão de que as únicas coisas que Trump respeita são força, firmeza e unidade". 

"Chega de bajulação. Basta!", enfatizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

del/ob-cjc/avl-jvb/aa

Tópicos relacionados:

defesa dinamarca diplomacia eua groenlandia otan politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay