Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Jimmy Butler sofre lesão grave e vai desfalcar Warriors no restante da temporada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 10:00

compartilhe

SIGA

Jimmy Butler, jogador fundamental do Golden State Warriors, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o que encerra sua temporada na NBA, informou a ESPN nesta terça-feira (20). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Butler, de 36 anos, se machucou na segunda-feira durante o terceiro quarto da partida da temporada regular contra seu ex-time, o Miami Heat, a quem os Warriors venceram por 135 a 112. 

Após deixar a quadra, ele passou por uma ressonância magnética que confirmou a ruptura do ligamento no joelho direito, encerrando sua temporada com a franquia californiana, segundo a ESPN. 

O Golden State, time liderado pelo astro Stephen Curry, ocupa atualmente a oitava posição na Conferência Oeste e luta por uma vaga direta nos playoffs. O último título da NBA conquistado pela equipe foi em 2022. 

Seis vezes All-Star em sua carreira, Butler se juntou ao Golden State há um ano, após uma longa disputa contratual com o Miami Heat. 

Nesta temporada, ele estava com médias de mais de 30 minutos de jogo e 20 pontos por partida. Ele brilhou na última quinta-feira, contribuindo significativamente com 32 pontos para a vitória dos Warriors sobre o New York Knicks.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gk/pm/erl/aam

Tópicos relacionados:

basquete eeuu nba usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay