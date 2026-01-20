Shelton vence Humbert e vai à 2ª rodada do Australian Open; Monfils se despede
O americano Ben Shelton, semifinalista no ano passado, mostrou sua força nesta terça-feira (20) na primeira rodada do Aberto da Austrália.
O tenista de 23 anos havia sido sorteado para o duelo teoricamente mais difícil, contra o jogador mais bem classificado no ranking da ATP que não era cabeça de chave, o francês Ugo Humbert.
Mas Shelton, que se destacou ao chegar às quartas de final em Melbourne em 2023, quando nunca havia saído dos Estados Unidos, se mostrou implacável e venceu com parciais de 6-3, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5).
"É sempre difícil enfrentar Humbert na primeira rodada, mas consegui manter a calma. O foco no meu jogo e fui melhorando a cada momento", disse ele com satisfação, após a partida.
Na segunda rodada do torneio, ele vai enfrentar o australiano Dane Sweeny (182º do ranking), que eliminou o veterano francês Gaël Monfils (110º).
Aos 39 anos, Monfils disputou seu último Australian Open.
"Minha jornada começou aqui em 2003 (no qualifying). Agora é 2026, e esta é a linha de chegada, mas obrigado a todos por estarem comigo. Vocês foram incríveis", disse o carismático tenista francês.
--- Resultados do Aberto da Austrália:
1ª rodada (simples masculino):
Lorenzo Musetti (ITA/N.5) x Raphaël Collignon (BEL) 4-6, 7-6 (7/3), 7-5, 3-2 (abandon)
Lorenzo Sonego (ITA) x Carlos Taberner (ESP) 6-4, 6-0, 6-3
Jakub Mensik (CZE/N.16) x Pablo Carreno Busta (ESP) 7-5, 4-6, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3
Ethan Quinn (EUA) x Tallon Griekspoor (HOL/N.23) 6-2, 6-3, 6-2
Ben Shelton (EUA/N.8) x Ugo Humbert (FRA) 6-3, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)
Dane Sweeny (AUS) x Gaël Monfils (FRA) 6-7 (3/7), 7-5, 6-4, 7-5
Karen Khachanov (RUS/N.15) x Alex Michelsen (EUA) 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3
Nishesh Basavareddy (EUA) x Christopher O'Connell (AUS) 4-6, 7-6 (9/7), 6-7 (3/7), 6-2, 6-3
Sebastian Baez (ARG) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3
Luciano Darderi (ITA/N.22) x Christian Garín (CHI) 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/3)
Eliot Spizzirri (EUA) x João Fonseca (BRA/N.28) 6-4, 2-6, 6-1, 6-2
Wu Yibing (CHN) x Luca Nardi (ITA) 7-5, 4-6, 6-4, 6-2
