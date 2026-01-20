Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Milhares de agricultores europeus protestam contra o acordo UE-Mercosul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 09:14

compartilhe

SIGA

Milhares de agricultores, a bordo de dezenas de tratores, protestaram nesta terça-feira (20) contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul em frente ao Parlamento Europeu, um dia antes da votação que decidirá se o tratado será contestado na justiça. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Agricultores franceses, italianos, belgas e até poloneses manifestaram-se a várias centenas de metros do edifício do Parlamento em Estrasburgo, no nordeste da França. O protesto reuniu mais de 4.500 pessoas, segundo a polícia. 

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinou o acordo de livre comércio entre a UE e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai no sábado (17), em Assunção, apesar das preocupações do setor agrícola europeu. 

Este acordo resultará na importação de alimentos "produzidos de uma forma completamente diferente da europeia, com mais produtos fitossanitários e sem as mesmas normas", afirmou Baptiste Mary, um agricultor francês de 24 anos. 

Apesar da assinatura, o tratado ainda não pode entrar em vigor. Os parlamentos nacionais dos países do Mercosul precisam ratificá-lo, assim como o Parlamento Europeu, com a votação prevista para os próximos meses.

No entanto, os eurodeputados devem votar na quarta-feira (21) uma proposta para submeter o acordo ao Tribunal de Justiça da UE, a fim de determinar se o seu método de adoção e conteúdo estão em conformidade com a legislação europeia. 

Caso a corte se posicione contra o acordo, este deverá ser alterado para cumprir a decisão judicial.

"Queremos que os eurodeputados cumpram o seu dever, que recorram ao tribunal, para que o acordo possa ser revisto", disse à AFP Emmanuelle Poirier, uma criadora de gado que teme a "importação maciça de carne" bovina.

O Parlamento Europeu também deverá votar na quinta-feira uma moção de censura contra Ursula von der Leyen, apresentada pelo grupo de extrema direita Patriotas pela Europa, que tem poucas chances de sucesso. 

A Comissão Europeia negocia este amplo acordo com o Mercosul desde 1999. O pacto eliminará as tarifas sobre mais de 90% de seu comércio bilateral. 

O setor agropecuário europeu teme o impacto de uma entrada maciça de carne, arroz, mel e soja sul-americanos, em troca da exportação de veículos, máquinas, queijos e vinhos europeus para o Mercosul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pau-cho-bar/tjc/erl/aa

Tópicos relacionados:

agricultura comercio franca manifestacao mercosul parlamento ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay