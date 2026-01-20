Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky diz que não consegue imaginar participar do 'Conselho de Paz' de Trump' ao lado de Putin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 08:50

compartilhe

SIGA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta terça-feira (20) que foi convidado a participar do "Conselho de Paz" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que não consegue se imaginar participando ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, que também foi convidado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Recebemos o convite; nossos diplomatas estão trabalhando nisso", disse Zelensky a jornalistas, acrescentando que considera "muito difícil imaginar" sentar-se ao lado da Rússia em qualquer tipo de conselho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jbr/jc/ach/meb/avl/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay