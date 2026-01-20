Secretário-geral da ONU cancela sua participação em Davos devido a um 'forte resfriado'
O secretário-geral da ONU, António Guterres, não participará do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) em Davos devido a um "forte resfriado", anunciou um porta-voz em Genebra nesta terça-feira (20).
"Infelizmente, ele precisa cancelar sua participação na reunião anual do fórum", agendada para quarta-feira, porque está com "um forte resfriado", disse Rolando Gómez em coletiva de imprensa em Genebra.
