Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Com problema nas costas, Jooão Fonseca se despede do Aberto da Austrália na 1ª rodada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 08:26

compartilhe

SIGA

Roger Federer havia dito antes do Aberto da Austrália que "o céu é o limite" para o promissor tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, mas nesta terça-feira (20), prejudicado por uma lesão nas costas, ele acabou sendo eliminado logo na primeira rodada pelo americano Eliot Spizzirri. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cabeça de chave número 28, que conquistou títulos em Basel e Buenos Aires na temporada passada, demonstrando seu potencial, perdeu por 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2 após apresentar problemas físicos contra Spizzirri. 

Fonseca vinha lidando com um problema nas costas, que o forçou a desistir de torneios preparatórios em Brisbane e Adelaide. 

"Não me arrependo de nada", disse ele sobre ter vindo a Melbourne mesmo sem estar totalmente recuperado.

"Eu não estava jogando 100%, mas, ao mesmo tempo, isso me dá maturidade para continuar, para entender meu corpo, para entender meus limites", continuou ele. 

"Ainda sou jovem e estou adquirindo experiência com isso", acrescentou. 

Fonseca teve um grande desempenho no Australian Open no ano passado, depois de passar pelo qualifying e derrotar o Andrey Rublev, tenista do Top 10. 

"Minhas costas estão 100%, estou saudável de novo. Só preciso de tempo e ritmo. Acho que esta temporada será ótima para mim", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mp/dh/pm/mcd/aam

Tópicos relacionados:

2026 atp australia bra tenis wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay