Ataque noturno russo deixa milhares de casas sem calefação em Kiev em pleno inverno

20/01/2026 07:04

Um ataque noturno russo deixou mais de 5.600 residências em Kiev sem calefação, enquanto as temperaturas na capital ucraniana rondavam os -14°C, anunciou o prefeito, Vitali Klitschko, nesta terça-feira (20).

"Após este ataque, 5.635 residências estão sem calefação", declarou o prefeito no Telegram. "Grande parte da cidade está sem água encanada", acrescentou. 

Uma mulher ficou ferida e vários prédios, incluindo uma escola de ensino fundamental, foram danificados, especificou Klitschko. 

Esses últimos bombardeios ocorrem mais de uma semana após o pior ataque de Moscou à rede elétrica de Kiev desde o início da invasão da Ucrânia, há quase quatro anos. 

Aquele ataque, realizado em 9 de janeiro, deixou metade da cidade sem calefação por dias, em meio a temperaturas congelantes. 

A Rússia também atacou Kiev na madrugada desta terça-feira com drones de combate de longo alcance, antes de disparar mísseis de cruzeiro contra a capital e seus arredores. 

"Os serviços municipais e de energia estão trabalhando para restabelecer a calefação, a água e a eletricidade nas residências de Kiev", disse Klitschko.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, afirmou na terça-feira que essa onda de ataques russos deveria ser debatida no Fórum Econômico Mundial, que acontece esta semana em Davos, na Suíça.

"Os ataques bárbaros desta manhã perpetrados pelo [presidente russo Vladimir] Putin são um alerta para os líderes mundiais em Davos: o apoio ao povo ucraniano é urgente. Não haverá paz na Europa sem uma paz duradoura na Ucrânia", disse Sibiga.

A Rússia tem bombardeado o sistema energético da Ucrânia desde o início da invasão, o que, segundo Kiev, é uma tentativa de Moscou de quebrar a resistência ucraniana.

