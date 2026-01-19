Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líder norte-coreano destitui vice-premiê e critica 'incompetência'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/01/2026 23:16

compartilhe

SIGA

O líder norte-coreano Kim Jong Un demitiu seu vice-primeiro-ministro durante uma visita a um complexo industrial, na qual criticou "a incompetência" de seus funcionários da área econômica, informou nesta terça-feira (20) a imprensa estatal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Kim Jong Un destituiu Yang Sung Ho de forma imediata", por considerá-lo "incapaz de assumir responsabilidades importantes", informou a agência de notícias oficial KCNA.

"Em poucas palavras, foi um erro acidental em nosso processo de nomeação de quadros", disse o líder, que inaugurou um projeto de modernização do complexo industrial de Ryongsong.

"Devido a funcionários irresponsáveis, rudes e incompetentes, a primeira etapa da modernização" desta instalação "enfrentou dificuldades", reclamou Kim.

O líder norte-coreano criticou os comandos do governo que "se acostumaram ao derrotismo, à irresponsabilidade e à passividade por muito tempo".

Em reunião com altos cargos, Kim prometeu em dezembro expurgar "o mal" da máquina do governo e repreendeu as autoridades consideradas preguiçosas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aha/keb/liu/dth/tmt/ms/arm/mel/lb

Tópicos relacionados:

coreia governo norte politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay