Justiça do Peru investiga presidente por reuniões com empresário chinês

O procurador-geral do Peru confirmou nesta segunda-feira (19) que iniciou uma investigação preliminar sobre o presidente interino do país, José Jerí, por suspeita de tráfico de influência, após ele se reunir com um empresário chinês sem informar oficialmente seus colaboradores.

"Iniciamos diligências preliminares contra o presidente, pelo suposto crime de tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses", informou Tomás Gálvez ao site jornalístico La Pista Clave, acrescentando que a investigação começou na última quinta-feira.

Jerí goza de imunidade durante seu mandato e pode ser investigado apenas de forma preliminar, segundo uma decisão de agosto do Tribunal Constitucional. Ele deixará o poder no fim de julho.

O presidente do Congresso, Fernando Rospigliosi, descartou uma destituição do presidente interino por esse caso. "Se alguém encontrar alguma ilegalidade, que o processem a partir de 29 de julho. Não está muito longe", declarou.

Jerí assumiu o cargo em 10 de outubro, para substituir Dina Boluarte, destituída em um julgamento político em meio a protestos em massa contra uma onda sem precedentes de extorsões e assassinatos encomendados.

A Comissão de Fiscalização do parlamento vai convocar Jerí em 3 de fevereiro, para ouvir sua versão, informou o líder do Congresso.

Segundo a imprensa, em 26 de dezembro Jerí se reuniu em um restaurante com um empresário chinês identificado como Zhihua Yang, que faz negócios com o governo. O presidente chegou ao encontro com a cabeça coberta.

A reunião levantou suspeitas, em um país onde a corrupção nos altos escalões do poder levou à prisão de quatro ex-presidentes na última década.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Jerí pediu desculpas e confirmou que vai colaborar com as investigações.

Um segundo encontro aconteceu no último dia 6, em uma loja de Zhihua em Lima, segundo imagens de uma câmera de segurança divulgadas ontem pelo programa de TV Cuarto Poder.

O Peru realizará eleições gerais em abril.

