Sem LeBron, NBA anuncia titulares para o All-Star Game

Com a notável ausência de LeBron James, a NBA anunciou nesta segunda-feira (19) os dez titulares para o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, que será realizado no dia 15 de fevereiro em Los Angeles e contará com um novo formato, colocando os Estados Unidos contra um time do resto do mundo.

Os fãs (50%), os jogadores (25%) e um painel da mídia (25%) votaram nos titulares: cinco jogadores da Conferência Oeste e cinco da Conferência Leste, independentemente da posição.

A votação trouxe uma grande surpresa: pela primeira vez em 21 anos o lendário LeBron James deixou de ser selecionado para o grupo principal de dez jogadores.

O quinteto da Conferência Oeste tem um toque internacional, com o fenômeno francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, sendo votado para o time titular pela primeira vez em sua segunda participação no All-Star Game.

Wemby se juntará ao atual MVP, o canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e ao três vezes MVP, o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets.

O esloveno Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, completam o quinteto titular da Conferência Oeste.

- Fim de uma era -

Na Conferência Leste, os titulares são Cade Cunningham, do Detroit Pistons; Jaylen Brown, do Boston Celtics; Jalen Brunson, do New York Knicks; Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks; e Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers.

A esses dez jogadores selecionados se juntarão, como de costume, outros 14 'reservas', escolhidos posteriormente pelos técnicos do All-Star Game para o tradicional evento de gala da prestigiada liga de basquete norte-americana.

Após não ter sido selecionado para o quinteto titular pela primeira vez desde 2005, o astro LeBron James certamente será escolhido para o grupo de reservas.

Mas sua ausência na escalação inicial, aos 41 anos, sinaliza o fim de uma era em que ele se tornou um ícone da NBA e um jogador à altura de Michael Jordan.

James perdeu os primeiros 14 jogos da temporada pelo Los Angeles Lakers devido a uma ciática. Desde o seu retorno, ele tem médias de 22,6 pontos, 5,9 rebotes e 6,9 assistências por jogo.

- Novo formato -

Para esta edição, as designações de 'titulares' e 'reservas' serão puramente honoríficas, visto que o Jogo das Estrelas implementará um novo formato de competição que busca, mais uma vez, revitalizar um evento tradicionalmente sem brilho.

Em consonância com a internacionalização da liga, a NBA decidiu colocar os Estados Unidos contra o resto do mundo, com um minitorneio envolvendo três equipes de pelo menos oito jogadores cada: duas compostas por jogadores americanos e uma formada por estrangeiros.

Caso, ao final do processo de seleção, não haja jogadores internacionais ou americanos suficientes, o comissário da NBA, Adam Silver, convidará atletas adicionais.

Haverá uma fase de grupos seguida por uma final entre as duas melhores equipes. Cada jogo terá duração de 12 minutos.

Dessa forma, os fãs poderão testemunhar um verdadeiro 'Dream Team' em ação, com Wembanyama, Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic e Antetokounmpo dividindo a quadra.

O All-Star Game acontecerá no Intuit Dome, a ultramoderna arena do Los Angeles Clippers, em Los Angeles.

