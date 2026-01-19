Com golaço de bicicleta no final, Brighton arranca empate (1-1) contra o Bournemouth
Com um gol espetacular de Charalampos Kostoulas nos acréscimos, o Brighton arrancou um empate em 1 a 1 contra o Bournemouth, nesta segunda-feira (19), pela 22ª rodada, em uma partida marcada por um pênalti controverso convertido por Marcus Tavernier.
Kostoulas balançou a rede com uma linda bicicleta nos descontos, no Amex Stadium, depois que o Bournemouth abriu o placar com o gol duvidoso de Tavernier no primeiro tempo.
O Bournemouth havia saído na frente no clássico da costa sul quando o árbitro Paul Tierney reverteu sua decisão de aplicar um cartão amarelo a Amine Adli por simulação, após uma disputa de bola com o goleiro do Brighton, Bart Verbruggen.
O árbitro de vídeo, Jarred Gillett, instruiu Tierney a consultar o monitor à beira do campo, e o juiz concordou em anular o cartão amarelo, marcando o pênalti que Tavernier converteu.
Mas, quando o Bournemouth já se aproximava de sua primeira vitória fora de casa em 10 jogos em todas as competições, o jovem grego Kostoulas apareceu para salvar o Brighton com seu segundo gol desde que chegou vindo do Olympiakos em julho.
O Bournemouth sofreu 12 gols nos últimos 15 minutos do segundo tempo. Nenhuma outra equipe sofreu mais gols nesse período na Premier League nesta temporada.
O gol de empate dramático de Kostoulas manteve o Brighton três pontos à frente do Bournemouth na tabela.
"É difícil conversar com os árbitros. Eles sempre têm a própria opinião", lamentou o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, sobre o pênalti. "Um toque e um contato não são suficientes, e foi isso que os árbitros nos disseram antes do início da temporada. E em certos momentos eles não seguem essa regra. Essa é a verdade, e temos que aceitar", acrescentou.
O técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, também se mostrou insatisfeito, mas com o empate sofrido nos últimos instantes: "No final, estamos naquele momento da temporada em que tudo está contra nós. Não temos aquela pitada de sorte de que precisamos".
"Eles marcaram um gol incrível, de bicicleta, no ângulo, e terminamos com um ponto. É uma grande pena, porque os jogadores fizeram um esforço incrível. Estavam exaustos no final", concluiu.
--- Resultados da 22ª rodada do Campeonato Inglês e classificação
- Sábado:
Manchester United - Manchester City 2 - 0
Sunderland - Crystal Palace 2 - 1
Liverpool - Burnley 1 - 1
Leeds - Fulham 1 - 0
Chelsea - Brentford 2 - 0
Tottenham - West Ham 1 - 2
Nottingham - Arsenal 0 - 0
- Domingo:
Wolverhampton - Newcastle 0 - 0
Aston Villa - Everton 0 - 1
- Segunda-feira:
Brighton - AFC Bournemouth 1 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 50 22 15 5 2 40 14 26
2. Manchester City 43 22 13 4 5 45 21 24
3. Aston Villa 43 22 13 4 5 33 25 8
4. Liverpool 36 22 10 6 6 33 29 4
5. Manchester United 35 22 9 8 5 38 32 6
6. Chelsea 34 22 9 7 6 36 24 12
7. Brentford 33 22 10 3 9 35 30 5
8. Newcastle 33 22 9 6 7 32 27 5
9. Sunderland 33 22 8 9 5 23 23 0
10. Everton 32 22 9 5 8 24 25 -1
11. Fulham 31 22 9 4 9 30 31 -1
12. Brighton 30 22 7 9 6 32 29 3
13. Crystal Palace 28 22 7 7 8 23 25 -2
14. Tottenham 27 22 7 6 9 31 29 2
15. AFC Bournemouth 27 22 6 9 7 35 41 -6
16. Leeds 25 22 6 7 9 30 37 -7
17. Nottingham 22 22 6 4 12 21 34 -13
18. West Ham 17 22 4 5 13 24 44 -20
19. Burnley 14 22 3 5 14 23 42 -19
20. Wolverhampton 8 22 1 5 16 15 41 -26
