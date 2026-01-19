Assine
Aviões militares chegarão 'em breve' à Groenlândia

19/01/2026 20:06

Aviões do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) vão chegar "em breve" a uma base militar dos Estados Unidos no território da Groenlândia, para realizar "atividades planejadas há muito tempo", informou nesta segunda-feira (19) a organização binacional, uma associação militar entre os Estados Unidos e o Canadá.

O anúncio foi feito em meio à pressão de Donald Trump para comprar a Groenlândia, uma ilha dinamarquesa localizada no Ártico, de alto valor geoestratégico e que contém grandes reservas de minerais.

"Esta atividade foi coordenada com o reino da Dinamarca e todas as forças de apoio operam com as autorizações diplomáticas necessárias. O governo da Groenlândia também foi informado sobre as atividades previstas", ressaltou o Norad.

Os aviões devem pousar "em breve", na base aérea de Pituffik, no oeste da ilha. "Eles darão suporte a atividades do Norad planejadas há muito tempo, com base na cooperação de defesa duradoura entre os Estados Unidos e o Canadá, e o reino da Dinamarca", informou o Comando.

Consultada pela AFP, a organização não informou o número de aviões enviados à Groenlândia nem o tipo de atividade do qual participarão.

O Comando ressaltou que "realiza rotineiramente operações (...) em defesa da América do Norte".

