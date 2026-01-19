Haas apresenta novo carro para temporada 2026 da Fórmula 1

A Haas, equipe americana de Fórmula 1, revelou nesta segunda-feira (19) as primeiras imagens de seu carro para 2026, que será pilotado novamente pelo francês Esteban Ocon e pelo britânico Oliver Bearman.

A escuderia manterá suas cores tradicionais para sua décima primeira temporada na principal categoria do automobilismo, competindo com o carro Haas VF-26, que tem branco, vermelho e preto como cores principais.

"Como todas as equipes, enfrentamos o desafio de competir em 2025 e, simultaneamente, projetar e agora construir esses carros sob os novos regulamentos para a temporada de 2026", disse Gene Haas, proprietário da equipe americana.

Assim como as outras 10 equipes da F1, o novo carro fará sua estreia na pista na próxima semana, durante testes com portões fechados em Barcelona.

"Foi um esforço monumental de toda a equipe para trabalhar com um prazo tão apertado, desde o final da temporada passada até colocar os carros na pista em janeiro", destacou o chefe de equipe, o japonês Ayao Komatsu.

Os carros passarão por uma evolução significativa nesta temporada, já que precisarão se adequar aos novos regulamentos técnicos que os tornarão menores e mais leves.

A unidade de potência, que é híbrida desde 2014, também sofrerá alterações, com uma maior contribuição da energia elétrica e o uso de combustíveis 100% sustentáveis.

"Claramente, a maior mudança está no motor, e isso será fundamental para estarmos preparados. É um desafio empolgante e uma maneira de pilotar diferente da anterior", disse Ocon, que disputará sua décima temporada na Fórmula 1.

Para Bearman, seu companheiro de equipe, as mudanças nas regras criarão muita incerteza quando os carros estiverem alinhados para as primeiras corridas da temporada.

"Tudo o que vi da equipe é positivo, mas não sabemos como nos comparamos aos outros. E só saberemos isso no treino classificatório na Austrália", disse o britânico.

Com 79 pontos, a Haas terminou em oitavo lugar entre as dez equipes no Mundial de Construtores de 2025.

A nova temporada começa em Melbourne, no Grande Prêmio da Austrália.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nb/bsp/iwd/ag/cl/aam/rpr