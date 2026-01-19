Assine
Arsenal tem que mostrar que está melhor que no ano passado, diz Arteta

19/01/2026 18:28

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou nesta segunda-feira (19) que sua equipe precisa provar que está melhor "do que no ano passado" antes de enfrentar a Inter de Milão na Liga dos Campeões, em uma partida na qual busca a revanche após a derrota por 1 a 0 em novembro de 2024.

O Arsenal venceu todas as seis partidas que disputou na Liga dos Campeões nesta temporada, sofrendo apenas um gol, antes de visitar os vice-campeões da última edição do torneio na terça-feira, na Itália.

Na temporada passada, os 'Gunners' perderam por 1 a 0 no Estádio Giuseppe Meazza durante a fase de grupos, em novembro de 2024.

Portanto, o Arsenal tem tanto uma dívida a saldar quanto um bom momento a manter, já que lidera com folga a Premier League e a fase de liga da Champions.

"Os resultados têm um impacto emocional na equipe, no nível de confiança. Sabemos que amanhã (terça-feira) temos que vir aqui para vencer. É um passo que não conseguimos dar no ano passado. Agora temos que mostrar que somos melhores do que éramos naquela época", declarou Arteta na coletiva de imprensa.

O técnico espanhol confirmou que os jogadores lesionados - Piero Hincapié, Max Dowman e Riccardo Calafiori - ainda não estão recuperados. Por outro lado, Christian Mosquera e Kai Havertz estarão disponíveis para a partida, que é a penúltima da fase de liga.

jta/cl/raa/aam/am

