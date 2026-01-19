Com 14 atletas, Brasil terá sua maior delegação nos Jogos Olímpicos de Inverno

Com 14 atletas, o Brasil terá sua maior delegação de todos os tempos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, anunciou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nesta segunda-feira (19).

Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino), nascido em Oslo, na Noruega, é uma das maiores esperanças do Brasil, que busca se tornar o primeiro país sul-americano a conquistar uma medalha olímpica em esportes de inverno.

O evento será realizado de 6 a 22 de fevereiro.

Braathen, de 25 anos, já subiu ao pódio nove vezes no circuito do Mundial de Esqui Alpino e lidera a delegação brasileira ao lado de Nicole Silveira (skeleton) e Edson Bindilatti (bobsleigh).

O recorde anterior de participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno era em Sochi 2014, com 13 atletas.

"Este é um marco importante para os esportes de inverno no Brasil", disse o chefe da delegação, Emilio Strapasson, em comunicado divulgado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"Isso aumenta a visibilidade dos atletas e inspira novas gerações", acrescentou.

Silveira, por sua vez, é tricampeão em etapas do Mundial de Skeleton, enquanto Bindilatti fará sua sexta participação olímpica no bobsleigh.

Há quatro anos, em Pequim 2022, o Brasil competiu com 10 atletas, o maior número entre as delegações sul-americanas nos Jogos.

