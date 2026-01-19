Opositor Capriles diz que transição na Venezuela passa por libertação de presos políticos

O deputado oposicionista venezuelano Henrique Capriles afirmou nesta segunda-feira (19) que a transição após a derrubada de Nicolás Maduro começa com a libertação dos presos políticos na Venezuela, antes de se considerar a realização de novas eleições.

Capriles foi o rival de Maduro nas eleições de 2013, após a morte de Hugo Chávez, a quem também enfrentou um ano antes.

Ele chegou ao Parlamento após desafiar o chamado à abstenção da oposição liderada pela ganhadora do Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado. Sua bancada, acusada de colaboracionismo, é formada por um pequeno grupo de deputados que enfrentam a esmagadora maioria chavista.

"A grande maioria dos venezuelanos é a que hoje mais tem expectativa de que efetivamente isso seja uma mudança de verdade, de que o país comece a avançar em termos de recuperação de sua democracia", disse Capriles em uma entrevista coletiva.

Maduro foi deposto em 3 de janeiro durante uma incursão militar dos Estados Unidos, que bombardearam Caracas e outros três estados próximos, e o detiveram junto com sua esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez, que era vice-presidente, assumiu o poder de forma temporária, inicialmente por três meses prorrogáveis. Sua gestão inclui uma aproximação com Washington, com acordos energéticos e a libertação de presos políticos.

Os libertados não chegam a 200, dentro de um universo de mais de 800 detidos, segundo a ONG Foro Penal.

"Há coisas que eu não vejo que me permitam dizer que há transição, porque continuam muitos presos", observou Capriles. "Não se pode falar de transição ou de mudanças profundas até que não falemos das liberdades pessoais".

"Queremos que este governo mude", mas antes "será preciso avançar na reinstitucionalização do país, nas mudanças institucionais", como um novo Conselho Nacional Eleitoral, acrescentou. "É preciso estabilizar o país".

"O final do filme é precisamente que a soberania popular se expresse e seja respeitada", concluiu.

