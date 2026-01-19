Assine
Técnico do Monaco reconhece má fase e assume responsabilidade antes de encarar Real Madrid no Bernabéu

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/01/2026 17:22

Em meio a uma crise de resultados na Ligue 1, o técnico do Monaco, Sébastien Pocognoli, afirmou nesta segunda-feira (19) que quer "assumir a pressão" após a derrota por 3 a 1 para o Lorient, a sétima em oito jogos, antes do confronto contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. 

"O que mais me preocupa é o que podemos corrigir no Monaco", disse o treinador, destacando também a presença de cerca de 2.500 torcedores do Monaco no estádio nesta terça-feira. 

"Retribuir o apoio dos nossos torcedores deve ser uma motivação para nós. Eles estão insatisfeitos, e isso é compreensível. Espero que uma vitória possa aliviar a frustração deles". 

Para Pocognoli, o Real Madrid "vai tomar a iniciativa e controlar o jogo", mas isso "não influenciará em nossa filosofia".

"Desde que cheguei, sempre defendi um estilo de jogo ofensivo, mesmo que os resultados nem sempre o reflitam. Vamos continuar na mesma linha. Essa é a minha filosofia e a do Monaco", afirmou. 

Por sua vez, o zagueiro Thilo Kehrer enfatizou que a chave para a partida será a equipe "trabalhar em conjunto, estar unida e bem entrosada". 

Para o zagueiro alemão "é difícil explicar a inconsistência no desempenho da equipe", visto que os jogadores "trabalham bem" nos treinos. 

Kehrer também falou sobre Kylian Mbappé, que se recuperou de uma lesão e vai enfrentar seu ex-clube. "Ele melhora a cada ano, está ganhando maturidade. Suas qualidades são formidáveis. Ele é de um nível altíssimo", concluiu o ex-jogador do PSG.

