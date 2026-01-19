'Sei que existem campanhas para enfraquecer o Real Madrid', afirma Arbeloa

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmou nesta segunda-feira (19) que existem "campanhas" com o objetivo de prejudicar a equipe, em alusão às vaias recebidas pelos jogadores e pelo presidente do clube, Florentino Pérez, no último fim de semana no estádio Santiago Bernabéu.

"Como cria da base, jogador e, principalmente, como treinador, respeito muito os torcedores e eles podem se expressar como acharem melhor", declarou Arbeloa em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Monaco, pela Liga dos Campeões.

"As vaias enfraquecem a equipe, o Real Madrid. Sei que existem campanhas para enfraquecer o Real Madrid e sei por quem elas são organizadas. Não vão me enganar", acrescentou o treinador.

Perguntado sobre o que queria dizer ao abordar essas campanhas, Arbeloa desconversou: "Vocês são os jornalistas. Eu sou o treinador do Real Madrid e estou focado no jogo contra o Monaco. Em fazer o melhor jogo possível e continuar a evoluir".

Sobre Vinícius Júnior, principal alvo da torcida, o treinador merengue disse que o brasileiro "estará em campo sempre que estiver disponível e render o que está rendendo".

"O que o Vini quer, e o que eu espero e desejo, é o apoio do Bernabéu para todos os jogadores e, acima de tudo, ao Vinícius. Ele vem escrevendo sua história há muitos anos. Ele nos deu duas Champions mágicas. E ele precisa do Bernabéu para dar o seu melhor", afirmou.

Para silenciar as vaias, Arbeloa enfatizou que Vini Jr. e Jude Bellingham, outro dos criticados, precisam correr e se esforçar tanto quanto fizeram na vitória sobre o Levante.

"Eles são dois dos melhores do mundo e também precisam do apoio da torcida para darem o melhor de si", ressaltou.

Arbeloa também destacou que os jogadores estão cientes da "importância" de uma vitória contra o Monaco, que pode manter o Real Madrid entre os oito primeiros colocados da primeira fase da Champions e encaminhar uma vaga nas oitavas de final.

