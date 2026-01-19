Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Paramilitares do Sudão cometeram 'assassinatos em massa' em Darfur, diz procurador do TPI

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/01/2026 16:52

compartilhe

SIGA

Paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) do Sudão realizaram "assassinatos em massa" em Darfur e tentaram ocultar os corpos em valas comuns, afirmou nesta segunda-feira (19) a procuradora-adjunta do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nazhat Shameem Khan declarou ao Conselho de Segurança da ONU que "o escritório do promotor considera que foram cometidos crimes de guerra e crimes contra a humanidade" quando as FAR tomaram, em outubro, o último reduto do Exército em Darfur, em uma ofensiva sangrenta marcada por execuções, saques e estupros.

"Nosso trabalho revelou assassinatos em massa e tentativas de ocultar os crimes por meio de valas comuns", afirmou Khan, dizendo possuir provas em áudio, vídeo e imagens de satélite.

Desde abril de 2023, a guerra civil entre o Exército sudanês e as FAR causou dezenas de milhares de mortos e 11 milhões de deslocados.

Organismos internacionais e grupos de direitos humanos denunciaram ambos os lados por cometer atrocidades contra a população civil.

As imagens analisadas pelo TPI, segundo Khan, mostravam combatentes das FAR enquanto detinham, maltratavam e executavam civis em El Fasher, para depois celebrar os assassinatos e "profanar os cadáveres".

As atrocidades cometidas em El Fasher, acrescentou a procuradora-adjunta, coincidem com o que ocorreu em 2023 na tomada pelos paramilitares da capital de Darfur, El Geneina, onde especialistas da ONU estimaram que as FAR mataram entre 10.000 e 15.000 pessoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-maf/axn/dga/nn/am

Tópicos relacionados:

cij conflito militares politica sudao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay