Internacional

'Coração partido', lamenta Brahim Díaz após pênalti perdido na final da Copa Africana

Repórter
19/01/2026 15:08

O atacante marroquino Brahim Díaz lamentou em suas redes sociais nesta segunda-feira (19) o pênalti perdido no último minuto do tempo normal da final da Copa Africana de Nações (CAN), que terminou com a vitória de Senegal sobre Marrocos por 1 a 0 na prorrogação.

"Estou com o coração partido. Sonhei com este título graças ao carinho de vocês, cada mensagem, cada demonstração de apoio que me fez sentir que eu não estava sozinho. Lutei com todas as minhas forças, com o coração. Ontem errei e assumo toda a responsabilidade. Peço minhas desculpas mais sinceras", escreveu Díaz em mensagem publicada no Instagram.

O atacante do Real Madrid teve a chance de dar o título à seleção marroquina, anfitriã da CAN, ao sofrer um pênalti nos segundos finais do tempo regulamentar da decisão, com o placar ainda em 0 a 0.

A marcação da arbitragem gerou indignação entre os jogadores senegaleses, alguns dos quais chegaram a deixar o campo, e o jogo ficou paralisado por quase 20 minutos.

Na cobrança, Díaz, que foi o artilheiro da competição com cinco gols, tentou uma 'cavadinha' e o goleiro Edouard Mendy defendeu com extrema facilidade, levando a partida para a prorrogação.

No início do tempo extra, o meio-campista Pape Gueye marcou o gol da vitória de Senegal com uma bomba de pé esquerdo no ângulo. 

"A recuperação vai ser difícil, porque esta ferida não cicatriza facilmente, mas eu vou tentar. Não por mim, mas por todos os que acreditaram em mim e todos os que sofreram comigo. Continuarei até que algum dia eu possa devolver a vocês todo esse carinho e ser motivo de orgulho para o povo marroquino", concluiu Díaz em sua publicação.

