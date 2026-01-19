Assine
Sobe para 40 número de mortos em acidente ferroviário na Espanha

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/01/2026 15:08

O balanço do acidente ferroviário ocorrido no sul da Espanha no domingo (18) aumentou em uma morte, chegando a 40 falecidos, informou nesta segunda-feira (19) o presidente da região da Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla.

"São atualmente 40 mortos", disse o político em uma coletiva de imprensa em Adamuz, Córdoba, onde ocorreu o acidente, acrescentando que serão necessárias "24 a 48 horas" para "saber com certeza quantos mortos foram registrados neste terrível acidente".

al/mb/am

Tópicos relacionados:

acidente espanha transporte

